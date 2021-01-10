Здорове харчування позитивно впливає на стан нашого здоров'я. Але про наслідки включення нездорової їжі до здорового раціону відомо мало.

Дослідники Медичного центру Університету Раша проаналізували ефективність середземноморської дієти серед тих людей, які полюбляють вживати шкідливу їжу. Результати дослідження опубліковані у журналі Alzheimer's & Dementia: The Journal of Alzheimer's Association.

До теми Як змінилися поради зі здорового харчування у 2020 році

Відомо, що раціон з овочів, фруктів, риби та цільнозернових продуктів позитивно впливає на здоров'я людини. Але вчені виявили, що якщо таку дієту урізноманітнити смаженою їжею, солодощами, рафінованим борошном, червоним та ультраобробленим м'ясом (сосисками та ковбасками), то користь від нібито здорового харчування зменшується.

Як проводилось дослідження

У ньому взяла участь 5 001 літня людина з Чикаго віком старше 65 років.

За станом здоров'я учасників спостерігали з 1993 по 2012 рік.

Дослідники проаналізували, наскільки кожна людина дотримується середземноморської дієти, яка полягає у вживанні: фруктів, овочів, бобових, оливкової олії, риби, картоплі й помірного споживання вина.

Вчені також оцінили, наскільки кожен учасник дотримувався західної дієти, яка містить: смажену їжу, рафіноване борошно, солодощі, червоне та перероблене м’ясо, нежирні молочні продукти та піцу.

Згодом фахівці вивчили зв'язок між показниками середземноморської дієти та змінами стану здоров'я в учасників.

Люди, які найкраще дотримувались середземноморської дієти, мали найкращі показники. Натомість люди, які полюбляли покуштувати "забороненої" їжі – мали вищий рівень запалення і гірший рівень когнітивних здібностей.