Медичний психолог, психіатр Беата Надь пояснила, що сексуальні побічні ефекти можуть виникати при застосуванні інших класів антидепресантів, включаючи ІЗЗСН, трициклічні антидепресанти та інгібітори МАО. Однак, більше досліджень сексуальної дисфункції є щодо СІЗЗС.

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СІЗЗС можуть впливати на різні аспекти сексуального функціонування:

зниження лібідо,

еректильну дисфункцію,

затримку еякуляції

аноргазмію.

Така побічна дія АД може виникати як у чоловіків, так і жінок – приблизно у 50 % пацієнтів, які отримували їх. Досі невідомий точний механізм, як СІЗЗС порушують сексуальне функціонування.

Увага! Інша сторона медалі – депресія також може погіршити сексуальне функціонування, а лікування СІЗЗС може покращити його.

Лікарка також додала, що немає переконливих доказів того, що СІЗЗС-індуковані сексуальні побічні ефекти зберігаються після припинення прийому. Зазвичай вони зникають незабаром після припинення прийому препарату.

Якщо такі проблеми виникли, потрібно звернутися до свого лікаря зі скаргами, який своєю чергою обере необхідну тактику подальших дій.

Які можуть бути варіанти дій:

очікування (наприклад, від 2 до 8 тижнів) спонтанної ремісії сексуальних порушень; якщо порушення зберігається, зменшити дози в межах терапевтичного діапазону (доцільно для пацієнтів із ремісією).

Якщо ці 2 пункти не працюють, перейти на інший АД (якщо сексуальна дисфункція сильна) або додати до лікування другий АД (міртазапін або бупропіон), якщо дисфункція легка або помірна.

Важливо! Ми публікуємо назви препаратів лише з метою ознайомлення, не займайтесь самолікуванням, звертайтесь за допомогою до лікаря. Лише він зможе підібрати потрібний шлях розв'язання проблеми, врахувавши конкретні передумови.

Що лікар може запропонувати вам:

Для чоловіків з еректильною дисфункцією пропонують додаткове лікування інгібітором фосфодіестерази-5.

Жінкам із низьким лібідо пропонують аугментацію бупропіоном.

Для жінок із затримкою оргазму або аноргазмією – інгібітор фосфодіестерази-5.

Однак, розумною альтернативною, як для чоловіків, так і жінок, буде все ж заміна АД.