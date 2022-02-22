Кажуть, що вони можуть стати причиною епідемій та пандемій. Загалом ідентифікували 102 патогени, які уражають ссавців.

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Загалом понад 20 із них можуть становити небезпеку для людей. Усього фахівці дослідили віруси із 18 видів диких тварин, які є вважають делікатесами у Китаї та продаються на звичайних ринках.

До слова! Зокрема, були й зразки з ринку Хуанань у Вухані.

Що виявили науковці

Дослідники обстежили 1941 дику тварину. Вони належали до 5 рядів ссавців:

гризунів;

панголіноподібних;

хижих;

комахоїдних;

зайцеподібних.

У тварин взяли зразки біоматеріалів з органів дихання та випорожнень. Науковці проаналізували їх методом секвенування РНК. Так вони дослідили генетичну інформацію вірусів.

Деякі тварини виглядали хворими. Наприклад, у дикобразів відмічали параліч, у панголінів – анорексію та судоми, у бабаків – грипоподібні прояви, а у єнотів – нежить.

Усього вчені знайшли 102 специфічних віруси, з них – 65 ніколи раніше не описували.

Важливо! У жодному зразку не виявили близькоспоріднених збудників до SARS-CoV-2. Однак серед патогенів був вірус пташиного грипу H9N2. У диких тварин знайшли вірус грипу типу В, вірус парагрипу людини та вірус Норволк.

Небезпечні віруси для людини

Дослідники також виокремили 21 вид потенційно найбільш загрозливих вірусів для людини. Їхніми носіями є:

вівери;

дикобрази;

нутрії;

бамбукові щурі;

єнотовидні собаки;

малайські панголіни.

Вчені наголошують: ослаблений організм тварин може призвести до передачі вірусів між видами. Він також може розвиватись та мутувати, відтак ставати небезпечним для людей.