Можуть бути небезпечними для людей: науковці знайшли понад 20 вірусів у диких тварин
Джерело:Cell
Китайські вчені дослідили віруси диких тварин, яких можна купити на ринку. Науковці виявили, що деякі із них є потенційно небезпечними для людей.
Кажуть, що вони можуть стати причиною епідемій та пандемій. Загалом ідентифікували 102 патогени, які уражають ссавців.
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Загалом понад 20 із них можуть становити небезпеку для людей. Усього фахівці дослідили віруси із 18 видів диких тварин, які є вважають делікатесами у Китаї та продаються на звичайних ринках.До слова! Зокрема, були й зразки з ринку Хуанань у Вухані.
Що виявили науковці
Дослідники обстежили 1941 дику тварину. Вони належали до 5 рядів ссавців:
- гризунів;
- панголіноподібних;
- хижих;
- комахоїдних;
- зайцеподібних.
У тварин взяли зразки біоматеріалів з органів дихання та випорожнень. Науковці проаналізували їх методом секвенування РНК. Так вони дослідили генетичну інформацію вірусів.
Деякі тварини виглядали хворими. Наприклад, у дикобразів відмічали параліч, у панголінів – анорексію та судоми, у бабаків – грипоподібні прояви, а у єнотів – нежить.
Усього вчені знайшли 102 специфічних віруси, з них – 65 ніколи раніше не описували.Важливо! У жодному зразку не виявили близькоспоріднених збудників до SARS-CoV-2. Однак серед патогенів був вірус пташиного грипу H9N2. У диких тварин знайшли вірус грипу типу В, вірус парагрипу людини та вірус Норволк.
Небезпечні віруси для людини
Дослідники також виокремили 21 вид потенційно найбільш загрозливих вірусів для людини. Їхніми носіями є:
- вівери;
- дикобрази;
- нутрії;
- бамбукові щурі;
- єнотовидні собаки;
- малайські панголіни.
Вчені наголошують: ослаблений організм тварин може призвести до передачі вірусів між видами. Він також може розвиватись та мутувати, відтак ставати небезпечним для людей.
Чи можуть віруси тварин спричинити пандеміїЧерез контакти з дикими тваринами, зокрема через споживання їхнього м'яса, люди можуть заражатися вірусами. Надалі це й справді може спричинити спалах нової хвороби.
У ВООЗ припускають, що саме так трапилося з коронавірусом SARS-CoV-2, коли він міг потрапити до людини від кажанів. Це лише одна із версій.