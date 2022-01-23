Можуть бути ще більш заразними, – у ВООЗ попередили про нові штами коронавірусу

У Всесвітній організації з охорони здоров'я припускають, що майбутні штами коронавірусу можуть бути ще більш заразними, ніж Омікрон. Тому важливо не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

Омікрон не буде останнім штамом коронавірусу, який спричинив стільки обговорення. Про це заявила експертка ВООЗ Марія ван Керкхове.

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Якими можуть бути нові штами

Керкхове назвала реальною появу в майбутньому нових штамів, що викликатимуть стурбованість. Наразі нічого невідомо про їхні властивості.

Можна бути упевненими у тому, що вони будуть більш заразними, оскільки кожний наступний штам намагається перевершити попередній,

– наголосила експертка.

Треба зменшувати ризики

Жінка наголосила, що необхідно зменшити ризик появи нових варіантів захворювання, аби запобігти тяжким наслідкам. Не можна допустити перевантаження системи охорони здоров’я.

Керкхове відзначила, що деякі інфіковані мають довгострокові наслідки. Фахівці досі не вивчили їх.

В Україні прогнозують спалах Омікрону

Раніше головний санлікар Ігор Кузін спрогнозував різкий стрибок захворюваності на штам Омікрон. За словами чиновника, приблизно 1 мільйон українців може захворіти лише за лютий 2022 року. Припускають навіть, що за добу може бути до 59 тисяч нових випадків.

Основними симптомами штаму називають:

сильну закладеність носу;

біль у горлі;

підняття температури;

біль у м'язах;

діарею.



Симптоми Омікрону / Інфографіка 24 каналу