Коректори постав (бандажі, корсети) – це такі вироби схожі жилетки, які розпрямляють спину. Їх можна носити під одягом і всі думатимуть, що у вас ідеальна постава.

Як працюють корсети для постави

Попри те, що в аптеках продають гору різних коректорів, довгострокових досліджень по них не так вже й багато. Начебто вони допомагають, поки їх носиш, але як тільки знімаєш – все стає на свої місця. Носити цілими днями немає сенсу, адже свої м'язи теж мають попрацювати.

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Ймовірно, найбільша користь від коректорів – це підвищення усвідомленості. Вони привчають нас тримати спину, але не мають робити це за нас.

Тому електронні коректори виглядають на порядок привабливіше звичайних жилетів. Закріплюєш невеликий пристрій на плечі або між лопаток і як тільки нахилив плечі – воно свербить. Такий прилад стежить за вашою поставою весь день і постійно вібрує, коли щось не так. Виробники кажуть, що за місяць пристрій натренує вас так, що ви будете ходити, як балерина, лиш би не чіпляти його на себе.

Для кого корсети найкорисніші

Коректор постави може бути ефективний у двох ситуаціях: при кіфозі та сколіозі у дітей. Це не просто м'язова слабкість, як у дорослих, які довго сидять за комп'ютером, а викривлення хребта. При кіфозі спина округлюється, при сколіозі – вигинається убік. Лікують це регулярними вправами та курсами фізіотерапії, а також бандажами.

Носити їх потрібно не по кілька годин на день, а цілими днями протягом декількох років. Дорослим носити бандажі для спини не рекомендують, оскільки положення хребта вже не виправити.