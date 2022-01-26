Чи можуть мобільні телефони впливати на чоловічу сперму

Вчені з Національного університету Пусан, що у Кореї, вивчили зв'язок між чоловічою фертильністю та використанням мобільного телефону.

Виявилось, що використання телефонів пов'язане зі зниженням якості сперматозоїдів – їхньою концентрацією та рухливістю. Поки що вчені не роблять гучних заяв, але рекомендують скоротити щоденне використання гаджетів.

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Масштабний аналіз даних

Нова робота базується на результатах великого метааналізу, який охопив 435 досліджень цієї теми за 9 років – з 2012 по 2021 роки.

Ще у 2011 році вчені пов'язували вплив радіочастотних електромагнітних хвиль, що випромінюються мобільними телефонами, з якістю сперматозоїдів. Однак тоді вчені мали низку обмежень. Та й враховуючи той факт, що тоді вони розглядали моделі телефонів, які зараз застаріли, корейські вчені вирішили провести масштабніший огляд досліджень з актуальними даними.

Нові та точні дані щодо чоловічого здоров'я

Новий огляд підтвердив, що використання смартфонів справді пов'язане зі зниженням рухливості, життєздатності та концентрації сперматозоїдів.

Інший важливий аспект, який дослідники звернули увагу: чи корелював більший час впливу мобільних телефонів із нижчою якістю сперми? З'ясували, що зниження якості сперми не було суттєво пов'язане з часом – лише з самим фактом впливу мобільних телефонів.

Так, чоловіки, які використовують мобільні телефони, повинні прагнути скоротити їхнє щоденне використання, щоб захистити якість своїх сперматозоїдів,

– підсумував автор роботи Юн Хак Кім.

Автори уточнили, що ці нові результати набагато точніші за попередні завдяки кращому аналізу даних у підгрупах.