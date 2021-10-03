Чи можуть навушники справді погіршити слух
Ледь не щодня люди, особливо підлітки, використовують навушники для роботи й навчання, для спілкування онлайн. Найчастіше, щоби слухати музику чи дивитись фільми.
Як не втратити слух
За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна друга молода людина у віці від 12 до 35 років ризикує мати часткову втрату слуху. Усе через навушники, смартфони, стереосистеми тощо. Справа не лише в гучності, а й у тривалості щоденного прослуховування музики в навушниках.
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Оптимальна гучність – 70 децибелів
Гучність звуку з навушників створює сильний тиск на наші органи слуху всередині вух. Разом із тим, впродовж дня ми зазнаємо впливу шуму ззовні – шум вулиці, метушня в супермаркетах чи офісах тощо.
Тому важливо не перевищувати певну верхню межу звуку при використанні навушників для відпочинку. Більшість фахівців сходиться на показнику в 70 децибелів. Такий верхній поріг гучності рекомендують у Національних інститутах охорони здоров'я США.Увага! Загалом тривалий вплив будь-якого звуку понад 85 децибелів є шкідливим.
Для порівняння, ось приклад звичних нам звуків:
- шепіт – 30 дБ;
- спокійна розмова – 60 дБ;
- шум транспорту – від 70 до 85 дБ;
- шум мотоциклу – 90 дБ;
- повна гучність у навушниках – 100 – 110 дБ;
- злет літака – 120 дБ.
Підказка. Щоби зрозуміти, чи ви не перевищуєте цю норму, вам не потрібні спеціальні обладнання. Є зрозуміліший спосіб виміряти, чи ви перевищили межу: якщо людині потрібно кричати чи взагалі зняти з вас навушники, щоб щось сказати – то, очевидно, ви перевищили межу в 70 децибелів.
Використовуйте додаткові запобіжники
Існує безліч додатків, які слідкують за рівнем гучності на вашому пристрої та під'єднаних навушниках. Така функція часто вже вбудована в сучасних смартфонах. Це можна спробувати знайти в налаштуваннях.
До того ж слухати музику на помірній гучності в навушниках із якісною звуковою ізоляцією набагато краще, ніж збільшувати гучність на звичайних навушниках.
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Обмежуйте тривалість використання навушників
Фахівці радять використовувати навушники не більш як 1 годину за один раз. Робіть перерви. Це може суттєво знизити ваш ризик часткової втрати слуху.
Перевірте ваш рівень слуху, якщо відчуваєте дискомфорт
Якщо ви помітили будь-який дискомфорт чи незвичні відчуття, варто перевірити ваш рівень слуху. Це може бути дзвін у вухах, або стає важко зрозуміти, що говорить людина, коли її мовлення відбувається на тлі інших джерел звуку.
Ви можете звернутися до сімейного лікаря, і вас скерують до фахівця, або ж звернутися до приватних клінік.