Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко припускає, що експрес-тести на антиген можуть давати хибнонегативний результат у 20-30% випадках.

За словами Віктора Ляшка, наразі інформації щодо похибки тестів на антиген він не зустрічав у наукових публікаціях. Про це заступник очільника МОЗ сказав в інтерв’ю виданню LB.ua.

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Відомо, що результат ПЛР-тестування може бути хибнонегативним у 20-30% випадків. Ймовірно, що така ж сама похибка може бути і з експрес-тестами на антиген.

Поки що не зустрічав цієї інформації в наукових публікаціях, але припускаю, що похибка може бути такою самою. Може так само бути помилка під час забору, людський фактор. А от спеціальне середовище під час транспортування вже не потрібне, бо тест робиться на місці,

– сказав Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар додав, що до кінця тижня, 17 січня, тести на антиген будуть на "первинці". Наразі вони є не всюди, адже надходять партіями.

"Перша партія була розвезена – спочатку 100 тисяч тестів, потім 160 тисяч. У понеділок підписано наказ на на 1,8 мільйона тестів. Департаменти охорони здоров’я приїжджають на "Укрвакцину", забирають тести і перерозподіляють між своїми закладами охорони здоров’я, задіяними в діагностиці. До 20 січня має надійти ще одна партія, – додав він.

Нагадаємо, позитивний результат тесту на визначення антигену в деяких випадках має бути підтверджений ПЛР. Не потребує додаткового підтвердження, якщо є симптоми COVID-19.



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