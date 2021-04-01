Це можливо. Експерти кажуть, що ризик невеликий, але все ще вивчають, наскільки добре ін'єкції стримують поширення вірусу.

Поширення коронавірусу вакцинованими людьми

Сучасні вакцини дуже ефективні для запобігання серйозних ускладнень COVID-19. Але навіть якщо вакциновані люди не захворіють, вони все одно можуть бути носіями вірусу без симптомів. Експерти вважають, що вакцина знизить ймовірність поширення вірусу серед цих людей.

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Вакцинована людина краще контролює вірус, тому ймовірність передачі буде значно знижена,

– зазначили експерти.

Серед наявних даних: дослідження показують, що якщо люди дійсно заражаються, попри вакцинацію, у них менше коронавірусу в носі, ніж у нещеплених. Це й ускладнює поширення.

У США починають дослідження студентів коледжів, які бажають щодня здавати мазки з носа. Через невизначеність і появу більш заразних варіантів.

Вакциновані мають дотримуватись профілактичних заходів

Експерти кажуть, що повністю вакциновані люди мають продовжувати носити маски та зберігати соціальну дистанцію в громадських місцях і при відвідуванні невакцинованих людей з високим ризиком важкого перебігу коронавірусу.

Інші фактори також можуть вплинути на ймовірність поширення вірусу вакцинованою людиною, включаючи рівень вакцинації оточення і наявність сплесків захворювання на місцевому рівні.