Чи можуть вакциновані люди передавати коронавірус

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Джерело:

Spectrum

Це можливо. Експерти кажуть, що ризик невеликий, але все ще вивчають, наскільки добре ін'єкції стримують поширення вірусу.

Поширення коронавірусу вакцинованими людьми

Сучасні вакцини дуже ефективні для запобігання серйозних ускладнень COVID-19. Але навіть якщо вакциновані люди не захворіють, вони все одно можуть бути носіями вірусу без симптомів. Експерти вважають, що вакцина знизить ймовірність поширення вірусу серед цих людей.

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Вакцинована людина краще контролює вірус, тому ймовірність передачі буде значно знижена,
– зазначили експерти.

Серед наявних даних: дослідження показують, що якщо люди дійсно заражаються, попри вакцинацію, у них менше коронавірусу в носі, ніж у нещеплених. Це й ускладнює поширення.

У США починають дослідження студентів коледжів, які бажають щодня здавати мазки з носа. Через невизначеність і появу більш заразних варіантів.

Вакциновані мають дотримуватись профілактичних заходів

Експерти кажуть, що повністю вакциновані люди мають продовжувати носити маски та зберігати соціальну дистанцію в громадських місцях і при відвідуванні невакцинованих людей з високим ризиком важкого перебігу коронавірусу.

Інші фактори також можуть вплинути на ймовірність поширення вірусу вакцинованою людиною, включаючи рівень вакцинації оточення і наявність сплесків захворювання на місцевому рівні.