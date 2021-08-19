Можуть змінити мозок: чому зміна кишкових мікробів впливає на поведінку

Виявилося, що зміни в складі бактерій кишківника негативно впливають на гіпокамп. Це ділянка головного мозку, яка ключова для пам'яті і навчання.

З попередніх досліджень вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі знали, що зміни в мікробіоти кишківника можуть негативно вплинути на роботу мозку і поведінку людини. Тепер вони встановили, як і чому це відбувається.

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Це відкриття має важливі наслідки для розробки нових методів ранньої діагностики і лікування деменції.

Що дали зрозуміти експерименти

Експерименти на моделях мишей показали, що підвищення рівня бактерії кишківника Bilophila порушує правильну роботу гіпокампу – області мозку, що відповідає за функцію пам'яті і навчання. Виявилося, що Bilophila впливає на "увімкнення" і "вимкнення" певних генів і порушує нормальну передачу сигналів цій частині мозку.

Що впливає на зміну складу

Потім вони вирішили з'ясувати, які чинники способу життя призводять до порушення складу бактерій.

Виявлення ранніх факторів ризику має вирішальне значення для забезпечення раннього виявлення та втручання для когнітивних порушень,

– сказала старша авторка статті Елейн Сяо.

Так, другому етапі експериментів вчені годували мишей кетогенною дієтою з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. Крім того, вони періодично піддавали тварин умовам гіпоксії (кисневому голодуванню).

У комбінації ці чинники приводили до раніше виявлених порушеннях в роботі гіпокампу. Також зауважили подальше зниження когнітивних функцій.

Що таке кетогенна дієта? Це система харчування з високою часткою жирів, нормальною часткою білків і низькою часткою вуглеводів, що використовується в медицині головно для лікування дитячої епілепсії, що важко піддається медикаментозному контролю.



Кетогенна дієта змушує організм спалювати жири набагато більше, аніж вуглеводи.

Висновки вчених

Поки не ясно, чи можуть інші бактерії кишківника, крім Bilophila, також негативно впливати на когнітивні здібності. У подальших дослідженнях вчені планують це визначити, а також з'ясувати, чи працює аналогічний механізм у людини.

Якщо висновки підтвердяться, то вчені зможуть розробити нові заходи ранньої діагностики ризиків порушення когнітивних функцій, а також варіанти лікування.

Когнітивні функції мозку – це здатність розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати і переробляти зовнішню інформацію. Це функція центральної нервової системи – вища нервова діяльність, без якої