Нервова мережа, яку пов'язують з релігійністю, виявили ​​в зоні сірої речовини, що відповідальна за кілька функцій, зокрема, бере участь у подоланні страху, управлінні болем, відповідає за альтруїстичну поведінку.

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Наші результати вказують на те, що духовність і релігійність беруть свій початок у фундаментальній, нейробіологічній динаміці. Крім того, духовність має зв'язок з нервовою тканиною,

– сказав один з авторів дослідження Майкл Фергюсон з Гарвардської медичної школи.

Вчені зазначили, що вражені своїм відкриттям, адже не очікували, що нервова мережа духовності розташована в одній з найбільш еволюційно законсервованих структур мозку.

Деталі дослідження

Вчені знайшли цей зв'язок завдяки методиці створення схеми пошкодженої мережі, яка дозволяє зіставляти складну поведінку людини з певними нервовими мережами по розташуванню пошкоджених ділянок.

Вони використовували опубліковані раніше дані про 88 пацієнтах, які пройшли операцію з видалення пухлини мозку. Пацієнти пройшли анкетування, щодо духовності до і після операції.

Потім дослідники підтвердили результати за допомогою іншого набору даних про 100 учасників, які отримали поранення голови під час В'єтнамської війни – їх також опитували.

З 88 пацієнтів 30 повідомили про зростання духовного почуття до і після операції, 29 з них заявили про зниження духовності і ще 29 – не помітили жодних змін.

Нейробіологічні зв'язки

Застосувавши нейрохірургічний метод, вчені виявили, що духовність корелює з нервовою мережею у певному регіоні мозку – сірої речовини. У ній є позитивні і негативні вузли, пошкодження яких підвищують або знижують духовність.

Результати, отримані у другої групи пацієнтів, підтверджують це відкриття. До того ж в медичній літературі дослідники знайшли кілька звітів про пацієнтів, які стали надто релігійними після того, як отримали травму мозку – внаслідок пошкодження "негативних вузлів ланцюга".

Розташування пошкоджених ділянок, які корелюють з іншими неврологічними і психіатричними симптомами, також перетинаються з нервовою ланцюгом духовності.

Зокрема, травми, що викликають хворобу Паркінсона, мали зв'язок із позитивними вузлами у цьому ланцюзі, тобто асоційовані зі зниженою релігійністю.

Що доводить відкриття

Вчені наголосили, що їх відкриття не доводить і не переконує в тому, що релігія – це ілюзія, або що хвороба Паркінсона виникає від нестачі релігійної віри.

Навпаки, дослідження вказує на глибоке коріння духовних вірувань в тій частині нашого мозку, яка бере участь у багатьох важливих функціях.