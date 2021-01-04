Вчені за США ретельно проаналізували тканини мозку померлих внаслідок коронавірусу. Характер виявлених пошкоджень виявився досить несподіваним.

Вчені не знайшли доказів того, що коронавірус інфікує мозок напряму. Тож вони вважають, що вплив хвороби на мозок є результатом імунної реакції на вірус. Результати роботи опубліковані на офіційному сайті Національного інституту неврологічних розладів та інсульту.

До теми Яким чином коронавірус порушує роботу мозку: усе, що про це відомо

Як проводилось дослідження

Вчені провели глибоке дослідження зразків тканин головного мозку 19 померлих внаслідок коронавірусу.

Вік пацієнтів становив від 5 до 73 років.

Деякі з них мали діабет, ожиріння і серцево-судинні захворювання.

Для аналізу науковці використовували спеціалізований апарат МРТ. Він у 4 – 10 разів чутливіший за більшість сучасних томографів.

Особливу увагу вчені звернули на зразки нюхових цибулин і стовбура мозку, які вважаються найвразливішими до вірусу SARS-CoV-2. В обох випадках дослідники виявили багато ознак гіперінтенсивності (які вказують на запалення) та гіпоінтенсівності (характерно для кровотеч).

Під час сканування зразків мозку ознаки гіперінтенсивності виражалися яскравими плямами й тонкими кровоносними судиками, які іноді пропускали деякі білки крові (зокрема фібриноген). Вченим здалося, що саме це викликало імунну реакцію. Ознаками гіпоінтенсівності були згустки крові й пошкоджені кровоносні судини, але в цих областях імунної реакції не спостерігалось.

Ми були здивовані. Ми очікували побачити пошкодження, спричинені нестачею кисню. Натомість ми побачили мультифокальні ділянки пошкодження, які, як правило, пов’язані з інсультами та нейрозапальними захворюваннями,

– розповіла авторка дослідження Авіндра Нат.

Для того, аби виявити SARS-CoV-2 в тканинах мозку, фахівці використали декілька методів ідентифікації генетичного матеріалу або білків коронавірусу. Втім, при жодному аналізі вчені не підтвердили присутність вірусу в тканинах. Тож дослідники підозрюють, що виявлені нами пошкодження були викликані не прямою дією SARS-CoV-2.

У майбутньому група дослідників планує вивчити, як COVID-19 шкодить кровоносним судинам мозку і на скільки тривалі симптоми він викликає.