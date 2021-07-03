Нервову мережу, пов'язану з релігійністю, виявили в певній зоні сірої речовини (ОСВ), яка бере участь в декількох функціях, зокрема в подоланні страху, керуванні болю, альтруїстичній поведінці й безумовній любові.
До теми Немовлята бачать те, чого не бачать дорослі
Наші результати вказують на те, що духовність і релігійність кореняться в фундаментальній, нейробіологічній динаміці й глибоко переплетені з нервовою тканиною,
– заявив один з авторів дослідження Майкл Фергюсон з Гарвардської медичної школи.
Як проводилось дослідження:
- Науковці застосували метод створення схеми пошкодженої мережі. Він дозволяє зіставляти складну поведінку людини з певними нервовими мережами по розташуванню пошкоджених ділянок.
- Під час аналізу вчені використовували опубліковані дані про 88 пацієнтів, які пройшли операцію з видалення пухлини мозку. Їх опитали щодо духовності до та після операції.
- Потім дослідники підтвердили результати за допомогою другого набору даних від понад 100 учасників, які поранили голову під час В'єтнамської війни.
Результати досить несподівані
30 з 88 пацієнтів повідомили про зростання духовного почуття до і після операції, 29 заявили про зниження рівня духовності й ще 29 не помітили жодних змін.
За допомогою нейрохірургічного методу науковці виявили, що духовність корелює з нервовою мережею в певних регіонах мозку з центром в ОСВ. У ній є позитивні й негативні вузли, пошкодження яких підвищують або знижують духовність. Результати, отримані у другої групи пацієнтів, підтверджують це відкриття.
Окрім цього, в медичній літературі дослідники знайшли кілька звітів про хворих, які ставали дуже релігійними людьми після травм мозку, які пошкодили негативні вузли ланцюга. Пошкоджені ділянки, які корелюють з іншими неврологічними й психіатричними симптомами, також перетинаються з нервовим ланцюгом духовності.
Цікаво, що травми, які викликають хворобу Паркінсона, перетинаються з позитивними вузлами цього ланцюга, тобто асоційовані зі зниженою релігійністю. А зони, які викликають маячні ідеї й синдром чужої кінцівки, перетинаються з негативними вузлами, які підвищують духовність.