У мозку знайшли нервову мережу, яка відповідає за духовність

Вчені зі США зуміли чітко локалізувати духовність в певній нервовій мережі стовбурової частини мозку. Дослідники були вражені, коли дізналися, що нервова мережа духовності розташована в одній з найбільш еволюційно законсервованих структур мозку.

Нервову мережу, пов'язану з релігійністю, виявили ​​в певній зоні сірої речовини (ОСВ), яка бере участь в декількох функціях, зокрема в подоланні страху, керуванні болю, альтруїстичній поведінці й безумовній любові.

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Наші результати вказують на те, що духовність і релігійність кореняться в фундаментальній, нейробіологічній динаміці й глибоко переплетені з нервовою тканиною,

– заявив один з авторів дослідження Майкл Фергюсон з Гарвардської медичної школи.

Як проводилось дослідження:

Науковці застосували метод створення схеми пошкодженої мережі. Він дозволяє зіставляти складну поведінку людини з певними нервовими мережами по розташуванню пошкоджених ділянок.

Під час аналізу вчені використовували опубліковані дані про 88 пацієнтів, які пройшли операцію з видалення пухлини мозку. Їх опитали щодо духовності до та після операції.

Потім дослідники підтвердили результати за допомогою другого набору даних від понад 100 учасників, які поранили голову під час В'єтнамської війни.

Результати досить несподівані

30 з 88 пацієнтів повідомили про зростання духовного почуття до і після операції, 29 заявили про зниження рівня духовності й ще 29 не помітили жодних змін.

За допомогою нейрохірургічного методу науковці виявили, що духовність корелює з нервовою мережею в певних регіонах мозку з центром в ОСВ. У ній є позитивні й негативні вузли, пошкодження яких підвищують або знижують духовність. Результати, отримані у другої групи пацієнтів, підтверджують це відкриття.

Окрім цього, в медичній літературі дослідники знайшли кілька звітів про хворих, які ставали дуже релігійними людьми після травм мозку, які пошкодили негативні вузли ланцюга. Пошкоджені ділянки, які корелюють з іншими неврологічними й психіатричними симптомами, також перетинаються з нервовим ланцюгом духовності.

Цікаво, що травми, які викликають хворобу Паркінсона, перетинаються з позитивними вузлами цього ланцюга, тобто асоційовані зі зниженою релігійністю. А зони, які викликають маячні ідеї й синдром чужої кінцівки, перетинаються з негативними вузлами, які підвищують духовність.