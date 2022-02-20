Нові результати дослідження пояснюють відмінності у симптомах аутизму у дітей, а також вказують, що необхідно урахувати гендер під час діагностики.

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Попри те, що аутизм відноситься до невиліковних захворювань, рання діагностика дозволяє вчасно розпочати профілактику та покращити поведінкові симптоми у дитини.

До слова! Розлад аутистичного спектра (РАС) у 4 рази частіше зустрічається у хлопчиків, ніж у дівчаток, тому більшість досліджень про природу аутизму зосереджено саме на них. Крім того, у дівчаток зазвичай слабше проявляються симптоми розладу, тому і так складна діагностика, яка залежить від досвіду лікаря, затримується.

Гендерні відмінності аутизму

Тож команда учених вирішила вивчити гендерні відмінності в ознаках аутизму. Вони проаналізували знімки МРТ головного мозку у 637 хлопчиків та 136 дівчаток.

Насамеперд ученим вдалося розробити алгоритм, який вирізняв знімки хлопчиків з аутизмом від знімків дівчаток. Його точність склала 86%.

Потім унікальні патерни аутизму підтвердили у порівняли зі знімками 976 здорових дітей без РАС.

Основні відмінності патернів мозку хлопчиків та дівчаток з аутизмом спостерігалися в центрах, які відповідають за рухову функцію, мовлення та зорово-просторову увагу.

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Примітно, що більше мозкові патерни дівчаток були схожі на аналогічні у хлопчиків, тим сильніше виявлялися симптоми РАС.

Ці результати терба використати для покращення методів діагностики та лікування РАС, особливо у дівчаток,

– заявив автор роботи Винод Менон.

Річ у тім, що зараз діагноз встановлюють приблизно у віці 3 – 5 років, коли найкращий час для терапевтичного впливу вже втрачено.