Особливо, коли музичний уривок має незакінчений або невизначений характер. Тож, людський мозок здатний "додумати" мелодію і сприйняти її як завершену, якщо вона закінчується певним чином.

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Новий феномен

Так наш мозок намагається "передбачити майбутнє". Цей же феномен, на думку дослідників, стосується і додумування мови та інших явищ, що протікають у часі.

Тобто фактично фахівці з'ясували, що мозок здатний давати передбачення на майбутнє. До цього вважалося, що ми оцінюємо музичні мелодії тільки постфактум, але не здатні "передбачити" те, чим вони закінчаться.

Дослідження вчених включало 2 експерименти

1. У першому – слухали хоральні мелодії Баха

При цьому учасники могли призупиняти або перезапускати музику, натискаючи клавішу на клавіатурі. Загалом брали учать у ньому 38 осіб.

Потім волонтерів перевірили, наскільки добре вони запам'ятовують мелодії. Знаючи умови, учасники уважніше прислухалися до звуків.

2. У другому експерименті піддослідні слухали одні й ті ж музичні уривки

Потім вони оцінювали те, наскільки завершено ці уривки звучали. З'ясувалося, що люди вважали, що мелодії, які закінчуються на високоентропійні тони (тобто невизначені) – завершеними, хоча це була мала частина усього твору. Також на них довше затримували увагу. Загалом перевіряли те, як "додумують" мелодію 31 доброволець.

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Висновки

Виходячи з цього вчені зробили висновок, що приблизно так само людський мозок оцінює закінченість, коли мова доходить до мови, рухів або інших процесів: він автоматично додумує закінчення того чи іншого "сюжету" в нашому житті.