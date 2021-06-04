Це з'ясували вчені з Португалії після аналізу експресії 33 689 генів в 15 тканинах людини. Мозок складається з 14 315 різних білків, яєчка – з 15 687.

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Що спільного в яєчках та мозку

При цьому загальними для двох органів виявилися 13 442 протеїнів. Відомо, що нейрони мозку підтримуються гліальними клітинами, а тестикулах – клітинами Сертолі. Обидва типи клітин виробляють лактат, який є джерелом енергії.

Енергії мозку, і яєчкам потрібно дуже багато. Першому – для виконання когнітивних функцій, тестикулам – для щоденного виробництва мільйонів сперматозоїдів. Щоб не "перегоріти", в тканинах обох органів є схожі захисні бар'єри: гематоенцефалічний і гемато-тестикулярний.

Нарешті, загальні для мозку і яєчок білки беруть участь в екзоцитозу – переміщенні речовин зсередини клітини в зовнішнє середовище: нейрони передають нейромедіатори, а сперматозоїди - з'єднання, що дозволяють запліднити яйцеклітини.

Учені поки не прийшли до розуміння, чому мозок і тестикули так схожі. Але вони вже давно встановили, що існує зв'язок між сексуальною дисфункцією і розладами мозку, а також між інтелектом і якістю сперми.

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