МРНК-технологію вакцин можуть використовувати для загоєння кісток

Дослідники з клініки Майо запропонували використати інформаційну РНК для регенерації кісток. Ця технологія вже довела свою безпеку при створенні вакцин проти COVID-19.

Вчені уже провели низку експериментів зі щурами та опублікували висновки у науковому журналі Science Advances. Результати показали, що матрична РНК може використовуватись у низьких дозах для регенерації кістки без побічних ефектів.

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Результати дуже перспективні

Вчені побачили, що якість нової кістки перевершує кістку, сформовану за допомогою рекомбінантного людського кісткового морфогенетичного білка – 2 (BMP-2).

Переваги застосування нової технології

BMP-2 – це препарат для терапії регенерації кісток, який отримав схвалення Управлінням з санітарного нагляду якості харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Дослідники також пояснили, що матрична РНК є кращим способом для регенерації кістки, тому що вона не потребує повторних доз.

Результати показали, що зростання нової тканини, яке відбулося після застосування матричної РНК, біомеханічно перевершувало альтернативний метод і залишалося таким протягом восьми тижнів моніторингу, – йдеться у висновках вчених.

Коротко про регенерацію кісток і чому це складний процес

Людська кістка розвивається одним із двох способів:

прямим утворенням кісткових клітин із клітин-попередників;

або шляхом ендохондрального окостеніння – спершу формується хрящ, який потім переходить у кістку.

Підсумовуємо

Терапія BMP-2 використовує перший метод, метод матричної РНК використовує другий.

В цілому, дослідники зауважили, що результати дослідження показали, що цей метод "може виліковувати великі сегментарні кісткові дефекти довгих кісток критичного розміру краще, ніж його рекомбінантний білковий аналог".

Тож, попри те, що результати на щурах обмежені, вони є перспективними та важливими, а тому необхідні додаткові дослідження на великих тваринах.

Лише тоді цей варіант терапії можна буде розглядати для клінічних випробувань за участі людей.