Чому алкоголь протипоказаний вагітним

Вплив алкоголю під час вагітності може порушувати фізичний та розумовий розвиток дитини, зокрема затримку мови, поведінкові та інші порушення.

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За статистикою, кожна 70-та вагітність на фоні споживання алкоголю призводить до алкогольного синдрому плоду.

Деталі нового дослідження

Вчені прагнули виявити, наскільки рано відбуваються характерні порушення мозку.

У дослідженні взяли участь 500 вагітних жінок, яким призначили МРТ плода за клінічними показаннями.

Анонімне опитування показало, що 51 жінка вживала алкоголь під час вагітності (конкретні цифри доз алкоголю вчені у дослідженні не вказано). Терміни вагітності становили від 20 до 37 тижнів.

Результати проведення МРТ

Вчені оцінили 12 структур мозку та обсяги різних сегментів. Зміни у мозку плодів виявилися значними внаслідок вживання алкоголю матір'ю.

Найбільш явними були відмінності в обсязі мозолистого тіла та перивентрикулярній зоні, результати порівнювали з контрольною групою жінок, які не споживали алкоголь.

Довідка! Мозолисте тіло – сполучна ланка між двома півкулями мозку, а перивентрикулярна зона – місце, де народжуються нові нейрони.

Вперше пренатальна візуалізація дозволила кількісно оцінити ранні зміни в мозку плода внаслідок впливу алкоголю,

— прокоментувала співавторка роботи, дослідниця Марлен Стюмпфлен.

Вчені наголосили, що вживання алкоголю матір'ю "ставить мозок майбутньої дитини на ненормальну траєкторію розвитку".

Результати свідчать про те, що жінки повинні свідомо підходити до планування вагітності.