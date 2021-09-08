Вчені повідомили, що алгоритм показав кращі результати з точки зору точності, чутливості і специфічності, ніж усі інші методи, які використовують наразі. Крім того, метод дозволяє діагностувати ознаки зниження когнітивних якостей, зокрема MCI (легке когнітивне порушення) і симптоми хвороби Альцгеймера.

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Довідка: часто MCI не супроводжується будь-якими фізичними симптомами, які можна виявити. Також MCI не завжди свідчить про хворобу Альцгеймера, але це важливий потенційний індикатор хвороби в майбутньому.

Як працює новий метод

Сучасна обробка сигналів дозволяє делегувати обробку зображень штучному інтелекту, який може виконувати її швидше і досить точно,

– зазначив Рітіс Маскелюнас, один із авторів методу.

Автори методу попередили, що застосування цього моделювання не повинно виключати участі медичного працівника під час діагностики, зокрема не слід стовідсотково покладатися на будь-які алгоритми.

Ідеальна формула виглядає так: після того, як штучний інтелект виявив перші потенційні ознаки когнітивних порушень, наступним кроком повинна бути діагностика фахівців для підтвердження.

Чому це важливо

Більш ранній діагноз означає більш раннє лікування, навіть якщо ми ще не знайшли спосіб, який може повністю зупинити хворобу Альцгеймера, однак, це точно допоможе сповільнити її.

Модель, описана в цьому дослідженні, базується на існуючій нейронній мережі ResNet18.

Модифікована система змогла розділити сканування мозку на 6 категорій, від легких до серйозних проявів хвороби Альцгеймера.

Зараз використовуються різні методи для виявлення хвороби Альцгеймера, в тому числі відстеження погляду, аналіз голосу і навіть установка датчиків в будинках людей – але методи штучного інтелекту можуть стати простішим та швидшим способом діагностики.