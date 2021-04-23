Чому виникають мушки в очах
Більшість перешкод в очах з'являються з віком, десь між 50 і 70 роками. Ризик побачити такі "мурашки" вищий у людей з короткозорістю, діабетом, у тих, хто оперував катаракту та у кого було запалення або травма очей. Вони з'являються в одному оці, але можуть бути й в обох одночасно.
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Мушки дуже поширені, і в більшості випадків лікувати їх не потрібно. Спочатку вони можуть дратувати, але з часом ви перестанете їх помічати або будете помічати рідше.
Буває і так, що склоподібне тіло відділяється від задньої частини ока: це називається заднім відшаруванням склоподібного тіла. Воно тягне за сітківку, створюючи тиск, і тоді в очах можуть траплятися спалахи. Вони схожі на зірки після удару по голові та можуть з'являтися і зникати протягом тижнів і місяців. Спалахів, як і мурашки, стає більше з віком. Вони трохи небезпечніші й можуть бути симптомом відшарування або розриву сітківки. Але можуть бути й ознакою мігрені.
Що робити з муками в очах
Мурашки майже ніколи не впливають на зір, але деяким людям заважають так сильно, що вони хочуть від них позбутися. Ніяких народних методів проти них не існує. Є два варіанти лікування, але обидва пов'язані з ризиками та застосовуються рідко:
- Видалення склоподібного тіла. Офтальмолог видаляє склоподібне тіло через невеликий розріз і замінює його розчином, щоб око зберегло форму. Після операції деякі плями можуть залишитися і можуть з'явитися нові. До того ж є ризик кровотечі та розриву сітківки.
- Видалення мурашок лазером. Офтальмолог направляє спеціальний лазер на згустки в склоподібному тілі, щоб зруйнувати їх і зробити менш помітними. Деяким допомагає, інші не помічають різниці. Є ризик пошкодження сітківки, якщо лазер наведений неправильно.