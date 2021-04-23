Мушки в очах: чому виникають та що робити

Якщо ви дивитеся на світлу стіну або на небо без сонця, у вас в очах можуть з'явитися прозорі нитки або темні цятки. Таке явище не свідчить про божевілля, сліпоту або рак мозку. Це нормальні зміни в оці, на щастя, майже завжди нешкідливі.

Чому виникають мушки в очах

Більшість перешкод в очах з'являються з віком, десь між 50 і 70 роками. Ризик побачити такі "мурашки" вищий у людей з короткозорістю, діабетом, у тих, хто оперував катаракту та у кого було запалення або травма очей. Вони з'являються в одному оці, але можуть бути й в обох одночасно.

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Мушки дуже поширені, і в більшості випадків лікувати їх не потрібно. Спочатку вони можуть дратувати, але з часом ви перестанете їх помічати або будете помічати рідше.

Буває і так, що склоподібне тіло відділяється від задньої частини ока: це називається заднім відшаруванням склоподібного тіла. Воно тягне за сітківку, створюючи тиск, і тоді в очах можуть траплятися спалахи. Вони схожі на зірки після удару по голові та можуть з'являтися і зникати протягом тижнів і місяців. Спалахів, як і мурашки, стає більше з віком. Вони трохи небезпечніші й можуть бути симптомом відшарування або розриву сітківки. Але можуть бути й ознакою мігрені.

Що робити з муками в очах

Мурашки майже ніколи не впливають на зір, але деяким людям заважають так сильно, що вони хочуть від них позбутися. Ніяких народних методів проти них не існує. Є два варіанти лікування, але обидва пов'язані з ризиками та застосовуються рідко: