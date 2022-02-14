Мушу обирати між розмовою та рухом, – жінка понад рік страждає від наслідків COVID-19

Від тривалих наслідків коронавірусу страждають мільйони людей по усьому світу. Деякі із них відчувають легкі прояви ще якийсь час після недуги.

Однак є й ті, кому пощастило менше. У Великій Британії повідомляли навіть про випадки, коли наслідки хвороби зруйнували здоров'я, соціальне життя та фінанси, хоча спочатку захворювання було у легкій формі.

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Жасмін навіть не в змозі дивитися телевізор

32-річна Жасмін Геєр із Лондона підхопила коронавірус ще у березні 2021 року. Вона хотіла стати інструкторкою з йоги, однак тепер заледве може нормально вимовляти слова.

Вже після перенесеної недуги, минулого літа, зрозуміла, що не може навіть застелити ліжко, не задихаючись. Вона досі перебуває на лікарняному та хоче знову повернутись до нормального життя, але їй заважає тривалий ковід.

Ця хвороба настільки непередбачувана, і ніхто насправді не знає, як її лікувати. Чесно кажучи, я не знаю, чи поверну я колись повністю своє здоров'я, але я ніколи не перестану намагатися,

– розповіла вона у своєму блозі.

Жінка каже, що навіть не може підняти ліву руку, не кажучи вже про те, щоб бути тренеркою з йоги. Також їй важко робити прості речі, які не вимагають фізичної сили, навіть дивитись телевізор.

Спершу вважали, що це тривожність

Протягом 9 місяців лікарі вважали, що причиною її симптомів була тривожність. Зокрема, жінка відчувала:

стиснення в грудях;

біль у серці;

задишку;

втому;

прискорене серцебиття.

Однак ці ознаки проявлялись, коли вона намагалась ходити чи розмовляти. Тоді вона почала лікуватись у клініці для 130 пацієнтів із важким тривалим ковідом у Лондоні. Її здоров'я почало покращуватись.

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Інші проблеми зі здоров'ям

Лікарі у Жасмін також виявили багато проблем зі здоров'ям. Рівень кисню в її легенях становив 53%, як і у пацієнтів з легеневою хворобою. Їй також діагностували запалення серця після коронавірусу, якого раніше не помічали.

Крім цього у легенях виявили невеликі згустки крові – тромби. Хоча після лікування вони зникли, у неї досі спостерігається ненормальний приплив крові та кисню до легенів.

"Протизапальний препарат покращив моє одужання, але, на жаль, у мене знову почався рецидив. Тепер я можу повільно ходити 5 хвилин раз на тиждень, якщо мені пощастить, але потім у мене болить грудна клітка. Я маю обирати між розмовою та рухом. Я не можу робити й те, й інше протягом одного дня", – поділилась жінка.

Наразі медики не знають, як точно лікувати тривалий ковід, оскільки причин проблеми аналізи не показують.

Що таке тривалий ковід Тривалий ковід має цілий спектр симптомів, зокрема втому, кашель, головні та м'язові болі.



Більшість людей, які захворіли на коронавірус, почуваються краще через кілька днів або тижнів, але у деяких симптоми можуть тривати довше, навіть після легкої інфекції. Найчастіше повідомляють про тривалі симптоми жінки та люди у віці 35 – 49 років



Джерело: Тривалий ковід має цілий спектр симптомів, зокрема втому, кашель, головні та м'язові болі.Більшість людей, які захворіли на коронавірус, почуваються краще через кілька днів або тижнів, але у деяких симптоми можуть тривати довше, навіть після легкої інфекції. Найчастіше повідомляють про тривалі симптоми жінки та люди у віці 35 – 49 роківДжерело: Управління національної статистики Британії/NHS

Вакцини, безсумнівно, допомагають запобігти смерті та важким захворюванням, але вчені поки не знають, чи захищають вони від тривалого ковіду.