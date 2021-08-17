Мутації відкинуть нас на рік назад: чому протидіяти коронавірусу складно

Мутації SARS-CoV-2 можуть значно сповільнити протидію з пандемією. Вчені побоюються, що найближчим часом може з'явитись небезпечний штам, який не можна буде стримати вакцинацією. Щоб впоратися з цим завданням людству знадобляться місяці інтенсивної роботи і нові заходи обмежень.

Мутації можуть виявитись стійкими до вакцин

Британські експерти з Науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій заявили, що нові варіанти SARS-CoV-2, які будуть стійкими до вакцин – є цілком реальною загрозою і повернуть досягнуті успіхи на рік назад.

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Перевага в тому, що ми можемо створювати вакцини проти коронавірусу і робити це відносно швидко, однак ми також можемо повернутися до ситуації річної давності в залежності від сили наявного імунітету проти нових варіантів,

– йдеться у висновках експертів.

Шанс контролювати імунну відповідь

Поки вчені сподіваються, що вірус буде мутувати повільно, а не стрибкоподібно, щоб була можливість ефективно оновлювати вже наявні вакцини.

Однак, про карантинні об меження варто теж подумати – посилювати їх в міру того, як слабшатиме імунітет до наявних вакцин.

Досвід Великої Британії. Наразі в країні повністю щеплені проти COVID-19 люди старше 18 років вже не зобов'язані самоізолюватись, якщо знаходилися в тісному контакті з хворим.

Поступово вводяться і інші заходи послаблень, яким слідували британці протягом тривалого періоду.

Вчені вважають, що поки ситуація під контролем завдяки оперативним заходам з секвенування геному SARS-CoV-2.

Які небезпечні мутації коронавірусу циркулюють наразі

У тій же Великій Британії 90% від усіх активних випадків COVID-19 становлять інфіковані штамом Дельта.

Відомо, що концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у тисячу разів більша, ніж при інфікуванні початковим варіантом коронавірусу.

Крім того, наразі у ВООЗ все частіше говорять про штам Йота. За даними вчених, ця мутація здатна підвищити рівень смертності від COVID-19 на 62 – 82% серед літніх людей.

Вперше цей варіант виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020 го, з того часу він поширився на 27 країн.