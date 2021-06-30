Скоро закінчаться літери для штамів, мутації тривають, – епідеміологиня Виноград

Кількість різновидів коронавірусу у світі зростає. А щеплення навіть двома дозами вакцин не стовідсотково вбереже від зараження новими штамами.

Разом з тим, нові види недуги продовжують набирати обертів. Про це розповіла епідеміологиня Наталія Виноград.

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Нові штами коронавірусу

За її словами, ВООЗ пропонує нові класифікації на вже давно відомі штами. Зараз вони дістали нову паралельну назву, щоби дотримуватись етичних норм і не прив'язуватись до національних особливостей.

Останні названий штам на сьогодні має назву "Зета", пояснила Виноград.

На загал, за рекомендацією ВООЗ, медики поділяють низку штамів на 2 варіанти:

ті, які викликають занепокоєння і становлять найвищу епідеміологічну небезпеку – Альфа, Бета, Гама і Дельта; ті, що викликають медичний інтерес.

Ті штами, які з'являтимуться надалі, у назві матимуть нову літеру грецького алфавіту. Так здається, що скоро закінчаться букви. Мутації тривають,

– застерегла епідеміологиня.

З огляду захищеності особи від повторного зараження, вакцини не спрацюють, люди інфікуються. Але вони можуть захистити людину від тяжкого перебігу недуги та смерті. Тому ВООЗ закликає до вакцинації і бажано це зробити якнайшвидше.

Епідеміологиня про нові штами коронавірусу: відео

Штам Дельта: що треба знати

Джерело: МОЗ України

Цей штам коронавірусу вперше виявили в Індії. Нині його зафіксували у 96 країнах. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Ще на початку травня 2021 року ВООЗ оголосила Штам коронавірусу Дельта – міжнародною загрозою.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

За даними австралійських лікарів, для передачі Дельта-варіанту достатньо від 5 до 10 секунд.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.

Ще один видозмінений штам – Дельта-плюс зафіксували в 10 країнах світу. А в Чехії, слідом за Бразилією, заявили про лямбда-штам. Вчені виявили в геномі цього штаму є низка змін, які абсолютно не властиві його вихідному зразку.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу