Мутації виникають в живому вірусі, а не через вакцину: пояснення епідеміологині

У соцмережах поширюють неправдиву інформацію про те, що вакцинація нібито сприяла виникненню нових варіантів коронавірусу.

Лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, що вакцинація проти коронавірусу не може бути причиною виникнення нових штамів, а є результатом змін генів вірусу.

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Яким чином вакцинація впливає на вірус

Адже, коли вірус широко циркулює в популяції, ймовірність мутації вірусу зростає. І навпаки, вакцини можуть допомогти запобігти розвитку нових штамів, уповільнюючи швидкість передачі вірусу.

Вакцинація – це введення в організм не вірусу, а його невеликого фрагменту. Вірус не може разом з вакциною потрапити в організм,

– пояснила Людмила Мухарська.

Крім того, лікарка уточнила, що є вакцини, які зроблені на платформі вбитого вірусу, не живого. І такі вакцини не можуть спонукати появу нових вірусів.

Мутації виникають в живих вірусах, які циркулюють серед людей, які здебільшого не вакциновані. Або які вакциновані, але в них не виробився достатній імунітет. У таких людей теоретично вірус може мутувати за умови, що він довго циркулює, чи перебуває в одному й тому ж організмі.

Ось останній варіант коронавірусу, Омікрон, виник у Південній Африці. Тобто в державі, де велика кількість ВІЛ-інфікованих людей. Це люди, які хворіють постійно, і у яких пригнічена імунна система.

Тобто в них не може вироблятися повноцінний захист, який би швидко вбивав вірус.

Чому важливо вакцинуватись

Ми знаємо, що вакцина не захищає від інфікування на 100%, тобто людина може захворіти, але вона перенесе COVID-19 в легкій формі. Тобто, фактично вакцина захищає від госпіталізації, ускладнень та смерті.

Чому коронавірус мутує? SARS CoV-2 – це РНК-вірус, мутація для якого є цілком природною. Будь-який РНК-вірус (зокрема коронавірус, грип чи кір) мутує безперервно і значно більше схильний до мутацій, ніж ДНК-вірус (до прикладу герпес або віспа). Це відбувається через те, що як тільки РНК-вірус потрапляє в організм, він починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини. Тобто від початкового варіанту утворюються окремі організми які розвиваються так, як їм заманеться. Все для того, аби мати більше шансів на виживання.

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