При цьому наголошують, що це може бути не єдиний документ, який потрібно буде показати. Так, співробітники музею можуть запросити, крім сертифіката в цифровому або паперовому вигляді, документ, що засвідчує особу відвідувача.

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"Починаючи з п'ятниці, 6 серпня, і до подальшого повідомлення, доступ в музеї Ватикану і всі пов'язані з ними зони буде дозволений тільки особам, які мають сертифікат про COVID-19 (Green Pass або еквівалентне посвідчення)", – мовиться у повідомленні.

Організатори застерігають, що ці правила необхідні для того, щоб ваше відвідування пройшло в найкращих і безпечних умовах.

Тому вони превалюють над звичайними умовами,

– наголосили у пресслужбі.

Увага! З 31 липня українські туристи зможуть в'їжджати на територію Італії. Однак по прибуттю необхідно буде 5 днів перебувати на самоізоляції.

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