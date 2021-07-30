У музеї Ватикану – тільки за COVID-сертифікатами: нові правила

Вже зовсім скоро у музеї Ватикану відвідувачі зможуть потрапити лише, якщо матимуть COVID-сертифікат. Нововведення набуде чинності від п'ятниці, 6 серпня.

При цьому наголошують, що це може бути не єдиний документ, який потрібно буде показати. Так, співробітники музею можуть запросити, крім сертифіката в цифровому або паперовому вигляді, документ, що засвідчує особу відвідувача.

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"Починаючи з п'ятниці, 6 серпня, і до подальшого повідомлення, доступ в музеї Ватикану і всі пов'язані з ними зони буде дозволений тільки особам, які мають сертифікат про COVID-19 (Green Pass або еквівалентне посвідчення)", – мовиться у повідомленні.

Організатори застерігають, що ці правила необхідні для того, щоб ваше відвідування пройшло в найкращих і безпечних умовах.

Тому вони превалюють над звичайними умовами,

– наголосили у пресслужбі.

Коронавірус у Ватикані

Населення у Ватикані складає всього 1 тисяча людей.

Із них за весь час пандемії підхопили COVID-19 – 27 осіб. Всі вони видужали.

Жодної смерті чи активного випадку захворювання також не зафіксували.

Перший випадок захворювання коронавірусом там зафіксували 6 березня 2020 року.