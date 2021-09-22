Музичні хіти схожі на віруси – вчені помітили надзвичайний зв'язок

Вчені з'ясували, що популярні мелодії поширюються в суспільстві як справжні віруси. Графіки звантаження такої музики нагадують криві епідемії інфекційних захворювань.

Попри величезний вибір музики, деякі пісні стають надпопулярними. При цьому не завжди очевидно, з яких причин.

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Дослідники з Університету Макмастера (Канада) вирішили з'ясувати, як одна пісня стає популярнішою за інші і які соціальні механізми керують цим процесом.

Для цього вчені проаналізували дані MixRadio, які містили графіки завантаження пісень через стільникові телефони Nokia в Великій Британії з 2007 по 2014 рік.

Результати дослідження:

З'ясувалося, між випуском нового хіта і спалахом інфекційного захворювання є багато спільного – при попаданні в популяцію вірус передається від людини до людини за допомогою соціальної взаємодії. Потім поширеність досягає піку, а потім падає в міру зниження числа сприйнятливих людей і одужання хворих.

Такий самий шлях проходить популярна мелодія – спершу вона швидко поширюється серед населення, цей процес досягає піку, а після цього вона поступово сходить нанівець. Під кінець популярності пісні більшість людей вже не слухають її, але велика частина людей впізнають мелодію навіть ніколи не слухавши її.

Також виявилося, що електронна музика стає популярною швидше, ніж пісні в стилі поп. Але епідемія популярності електроніки проходить швидше, ніж в інших музичних жанрів: вони блискавично набирають популярність, досягають піку і швидко згасають.

Автори статті пов'язують це з тим, що шанувальники електронного жанру перебувають у більш згуртованому суспільному колі. І так самояк в більш тісному колі вірусні інфекції поширюються і загасають швидше, так само швидко минають спалахи електронних хітів.