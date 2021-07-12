Все для того, аби запобігти поширенню недуги. На щастя, взагалі припинити слухати музику під час тренувань – не заборонили.

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Так, мелодія під час тренувань не повинна перевищувати 120 ударів на хвилину. Зокрема, на групових заняттях.

Як це прокоментували у МОЗ

Натомість представники органів охорони здоров'я країни заявили, що таке рішення спрямоване, щоб запобігти занадто швидкому диханню. А також щоб "бризки поту не потрапляли на інших людей".

Правило 120 ударів на хвилину означає, що люди все ще можуть слухати Eye of the Tiger від Survivor або останні хіти групи K-pop BTS. Однак якщо їхньою улюбленою піснею для тренувань є Gangnam Style – їм не пощастило,

– додали у МОЗ.

Ба більше, влада також ввела обмеження і на швидкість бігової доріжки – максимум до 6 кілометрів на годину. Користуватися душовими кабінками у залах теж не можна.

Дехто вважає такі обмеження "дурницями"

Деякі опозиційні політики висміяли це обмеження і назвали його "нісенітницею". Самі ж власники тренажерних залів назвали обмеження нереальним для дотримання.

Втім, наскільки ефективним буде музичне обмеження – поки невідомо. Як саме це контролюватимуть – також. У МОЗ же наголосили, що влада прийняла таке рішення після розгляду широкого кола думок.

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