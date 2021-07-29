Таку заяву зробив спецдоповідач ООН з прав людини в М'янмі Том Ендрюс. Головні проблеми почалися з військового перевороту в країні.
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Так, у країні зупинилася програма вакцинації, тестування населення взагалі не проводять. Ба більше, лікарні майже не працюють.
Том Ендрюс
"М'янма перетворюється на суперрозповсюджувача COVID-19 з цими більш вірулентними варіантами – Дельтою та іншими формами, які вкрай небезпечні, летальні та заразні".
Спецдоповідач зазначив, що коронавірус "не поважає національності, кордони, ідеології, політичні партії".
Він (вірус – 24 канал) – вбивця, якому невідома дискримінація,
– додав представник ООН.
Коронавірус у М'янмі
За його словами, нині невідоме точне число хворих і померлих від коронавірусу в М'янмі. Крім того, в країні після військового перевороту програма вакцинації від COVID-19 зупинилися.
При цьому, нагадав Ендрюс, М'янма межує з країнами, де проживає близько третини населення Землі. Він закликав до припинення вогню в країні.
Ендрюс додав, що міжнародна спільнота, зокрема країни, що межують з М'янмою, має діяти швидко, щоб уникнути наслідків безконтрольного поширення COVID-19 в регіоні.
Військовий переворот в М'янмі: коротко
- 1 лютого військові у М'янмі скинули уряд і захопили владу.
- Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.
- Від початку протестів, за різними даними, у М'янмі вбили понад 550 – 860 осіб.
- Переворот в країні призвів до краху систему охорони здоров'я.