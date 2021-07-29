Таку заяву зробив спецдоповідач ООН з прав людини в М'янмі Том Ендрюс. Головні проблеми почалися з військового перевороту в країні.

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Так, у країні зупинилася програма вакцинації, тестування населення взагалі не проводять. Ба більше, лікарні майже не працюють.

Том Ендрюс "М'янма перетворюється на суперрозповсюджувача COVID-19 з цими більш вірулентними варіантами – Дельтою та іншими формами, які вкрай небезпечні, летальні та заразні".

Спецдоповідач зазначив, що коронавірус "не поважає національності, кордони, ідеології, політичні партії".

Він (вірус – 24 канал) – вбивця, якому невідома дискримінація,

– додав представник ООН.

Коронавірус у М'янмі

За його словами, нині невідоме точне число хворих і померлих від коронавірусу в М'янмі. Крім того, в країні після військового перевороту програма вакцинації від COVID-19 зупинилися.

Довідка. Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, всього в М'янмі за час пандемії виявили понад 284 тисяч випадків зараження COVID-19, а понад 8,2 тисячі інфікованих – померли. Одужали більш ніж 197,9 тисячі осіб.

При цьому, нагадав Ендрюс, М'янма межує з країнами, де проживає близько третини населення Землі. Він закликав до припинення вогню в країні.

Ендрюс додав, що міжнародна спільнота, зокрема країни, що межують з М'янмою, має діяти швидко, щоб уникнути наслідків безконтрольного поширення COVID-19 в регіоні.

Військовий переворот в М'янмі: коротко