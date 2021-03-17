Фактори з м'яса і молока великої рогатої худоби – нові інфекційні агенти. Вчені продемонстрували, як ця інфекція може сприяти розвитку раку товстої кишки.

Що таке фактори з м'яса і молока великої рогатої худоби

Фактори з м'яса і молока великої рогатої худоби (bovine meat and milk factors, BMMF) – молекули ДНК, схожі на плазміди бактерій, які часто виявляють у коров'ячому молоці та яловичині. З'єднуючись з білками, вони здатні існувати поза клітинами.

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BMMF можуть розмножуватися і довго жити в людських клітинах. Їх зазвичай знаходять в плазмі крові та молоці євразійського виду домашніх корів. Вчені відзначають, що "за характеристиками вони знаходяться між бактеріями й вірусами".

Рак та фактори з м'яса і молока великої рогатої худоби

Припущення, що в коров'ячому молоці та яловичині можуть бути інфекційні агенти, які сприяють розвитку раку, вперше висловив у 2008 році Харальд цур Хаузен (Harald zur Hausen), який раніше отримав Нобелівську премію за відкриття ролі вірусу папіломи людини в розвитку раку шийки матки. У 2015 році він зміг виділити з молока і сироватки крові корів фактори, які пізніше назвали BMMF.

Вчені виявили, що інфікування BMMF пов'язано з ризиком розвитку раку товстого кишківника і раку молочної залози. Ще одна наукова робота показала, що цей патоген може бути пов'язаний з розсіяним склерозом. Передбачається, що важливу роль відіграє зараження BMMF в перші роки життя. BMMF можуть бути однією з причин, чому червоне м'ясо є одним з факторів ризику розвитку раку.

Як саме BMMF викликає рак

У новому дослідженні німецькі вчені провели аналіз здорових тканин кишківника і тканин раку кишківника. Вони виявили BMMF в пухлинах 15 з 16 пацієнтів з раком. Виявилося, що інфекційний агент перебував не в ракових клітинах, а в сполучній тканині під слизовою оболонкою поруч з пухлиною. З цих тканин автори дослідження змогли виділити ДНК BMMF, подібні до тих, які вони раніше виявили в молоці.

Вчені припускають, що BMMF здатні викликати хронічне запалення в тканинах кишківника. Цю теорію підтверджує присутність великої кількості клітин, які пов'язані із запаленням (макрофагів), в осередках виявлення патогенів. Скоріш за все, BMMF можуть розташовуватися в самих макрофагах.

В осередках запалення навколо пухлини та в клітинах, що містять BMMF, вчені виявили високу концентрацію активних форм кисню. Це може свідчити про те, що запалення, пов'язане з BMMF – причина раку. Такі активні форми кисню сприяють розвитку генетичних мутацій.

Запалення локалізувалось в безпосередній близькості від стовбурових клітин кишківника, які потрібні для постійного оновлення тканин. Вони є попередниками всіх клітин слизової оболонки кишки. Чим більше мутацій в них накопичується, тим вищий ризик того, що поділ клітин вийде з-під контролю організму і розвинеться рак.