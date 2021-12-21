Білок, що "заспокоює" мозок

Цей білок отримав назву CNTNAP2. Він заспокоює гіперактивні клітини мозку і перебуває на аномально низькому рівні у дітей з цією недугою.

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У нормі його виробляють клітини мозку, щоб знизити власну активність, однак його брак може викликати судомні напади.

Що відомо про "заспокійливий" білок

Судорожні напади трапляються приблизно у 50% дітей із аутизмом. Вчені довго не могли зрозуміти, як ці симптоми пов'язані. Виявилося, що всьому винен білок CNTNAP2, який заспокоює мозок, запобігаючи як появі симптомів аутизму, так і епілепсії.

Як він працює? У нормі мозок генерує CNTNAP2, якщо зауважує, що передача імпульсів між нейронами йде надто активно.

Вчені заміряли рівень цього білка у спинномозковій рідині у людей з аутизмом та епілепсією, а також перевірили модель на мишах. У результаті мозок людини з аутизмом не може "гальмуватися" і передає дуже багато безладних сигналів, що призводить до нападів.

Дефіцит білка CNTNAP2 викликає мутація в однойменному гені, яка часто працює в парі з поламаним геном CASK – він відповідає за розумову відсталість.

Нове лікування

Вчені вважають, що тепер вдасться створити ефективне лікування, яке допоможе впоратися як із тяжкими симптомами аутизму, так і з епілепсією. Фахівці вже тестують ліки, зараз вони на стадії доклінічних випробувань.

Ми можемо заповнити дефіцит CNTNAP2. Ми можемо зробити його в пробірці і ввести в спинномозкову рідину дітей, яка принесе білок в мозок,

– зазначив вважає один з авторів дослідження Пітер Пензес, директор Центру аутизму та нейророзвитку Медичної школи Файнберга Північно-Західного університету.

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