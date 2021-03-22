Японські дослідники прийшли до висновку, що облисіння виникає внаслідок атипового ділення стовбурових клітин волосяних фолікулів. Відкриття допоможе розробити нові варіанти для лікування вікової втрати волосся.

Під час нового експерименту вчені хотіли зрозуміти, як поділ стовбурових клітин впливає на ріст волосся під час старіння. Для цього вони взялись вивчати стовбурові клітини волосяних фолікулів старих і молодих мишей.

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Життєздатність стовбурових клітин волосяних фолікулів залежить від поєднання двох типів клітинного ділення.

Під час симетричного розподілу вони поділяються на 2 типи клітин з однаковою долею, а при асиметричному – на диференційовану клітину разом зі стовбуровою, яка самостійно відновлюється. Коли ці два цикли працюють злагоджено, то стовбурові клітини волосяних фолікулів зберігають здатність відновлювати волосся, але якщо щось йде не так, то вони гинуть.

Що виявили вчені

Під час спостереження виявилось, що у молодих людей симетричний та асиметричний поділ був нормальним, а у літніх людей науковці помітили атиповий тип поділу клітин.

Внаслідок цього в міру старіння стовбурові клітини виснажуються та гинуть.

Це дивовижні результати пояснюють причину, чому волосяні фолікули з часом втрачають здатність відновлювати волосся,

– розповів один з дослідників Хіроюкі Мацумура.

Він переконаний, що розкриття нового механізму виснаження стовбурових клітин допоможе в розробці нових способів лікування облисіння. Окрім цього, це може дати можливість керувати процесами старіння різних органів.