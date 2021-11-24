Тепер з'явилася нова стратегія лікування. Вона спрямована на цю проблему у надії повністю вилікувати людину.

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(Не)виліковне захворювання

Ревматоїдний артрит відносять до невиліковних захворювань з характерним виснажливим запаленням суглобів. Терапія, яка існує, спрямована лише на пригнічення прозапального цитокіну – фактору некрозу пухлини TNF. Однак вона впливає лише на симптоми хвороби.

Довідка. Крім того, у багатьох пацієнтів з часом виробляється стійкість до лікування.

Тепер група американських дослідників виявила, що у людей з ревматоїдним артритом Т-клітини мають низькоефективні мітохондрії. Виявилося, що причина дисфункції – у нестачі амінокислоти аспартату.

Подальші спостереження дозволили простежити весь механізм початку хвороби. Аспартат діє посередником між мітохондріями та іншою органелою — ендоплазматичним ретикулумом (ЕР). Дефіцит аспартату сигналізує ЕР про стан стресу та провокує його розширення та надмірне продукування білків, зокрема TNF.

По суті, гіперпродукування TNF є результатом метаболічного дефекту, в результаті якого Т-клітини стають прозапальними,

– пояснила співавторка роботи Корнелія Вейанд.

Нова надія на лікування

Тепер вчені націлені на заповнення дефекту аспартату з метою придушення запального процесу в тканинах. Їхня гіпотеза відкриває можливості для повного лікування від ревматоїдного артриту.

Згідно з іншими даними, ревматоїдний артрит розвивається через дисбаланс мікробіоти кишківника. Однак результати цього дослідження не суперечать новим висновкам.