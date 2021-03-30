Надлишок фізичних навантажень впливає на здоров'я, як небезпечне захворювання на ранніх стадіях
Коли мова йде про важкі фізичні вправи, правило "чим більше – тим краще" не працює. У новому дослідженні вчені показали це на прикладі інтервальних тренувань високої інтенсивності.
Джерело:Cell Metabolism
Як відбувалося дослідження
У дослідженні брали участь 11 молодих добровольців, які були в гарній фізичній формі. Протягом чотирьох тижнів вони інтенсивно тренувалися за програмою, яку їм запропонували вчені.
Також на тему: Вперше розповіли про вправи, які дієві проти високого тиску
На першому тижні експерименту добровольці в цілому займалися 36 хвилин на тиждень, на другий – 90 хвилин, на третій – 152 хвилини. Під час останнього тижня почалося зниження навантаження.
Вчені періодично брали в учасників дослідження біопсію м'язів, щоб визначити, як м'язові клітини відповідають на таке навантаження. Вони фокусувалися на функції мітохондрій – органел, які відповідають за вироблення енергії. Крім цього учасникам дослідження визначали рівень глюкози в крові й те, наскільки тканини стійкі до інсуліну. Збільшення стійкості тканин до інсуліну – фактор ризику цукрового діабету.
Шкода надмірних навантажень
Автори дослідження виявили, що у добровольців рівень інсуліну залишався нормальним протягом перших двох тижнів експерименту. В цей час поліпшувалася функція мітохондрій. Вчені відзначають, що цей ефект був очікуваним – вправи корисні для їхньої роботи, раніше було відомо, що під впливом фізичних навантажень кількість мітохондрій збільшується.
Зі збільшенням навантаження під час третього тижня експерименту динаміка всіх показників змінилася.
- Вони виявилися схожими на аналізи людини, у якої виявили цукровий діабет: в учасників дослідження стала розвиватися стійкість тканин до інсуліну.
- Паралельно активність мітохондрій в м'язових клітинах знизилася на 40% в порівнянні з показниками другого тижня.
На останньому тижні експерименту добровольці знову знизили навантаження. За цей час функція мітохондрій не відновилася повністю, вона залишалася на 25% нижчою. Показники рівня цукру та інсуліну також почали стабілізуватися, але не стали повністю нормальними за цей час.
Поділитися новиною