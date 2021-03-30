Коли мова йде про важкі фізичні вправи, правило "чим більше – тим краще" не працює. У новому дослідженні вчені показали це на прикладі інтервальних тренувань високої інтенсивності.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь 11 молодих добровольців, які були в гарній фізичній формі. Протягом чотирьох тижнів вони інтенсивно тренувалися за програмою, яку їм запропонували вчені.

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На першому тижні експерименту добровольці в цілому займалися 36 хвилин на тиждень, на другий – 90 хвилин, на третій – 152 хвилини. Під час останнього тижня почалося зниження навантаження.

Вчені періодично брали в учасників дослідження біопсію м'язів, щоб визначити, як м'язові клітини відповідають на таке навантаження. Вони фокусувалися на функції мітохондрій – органел, які відповідають за вироблення енергії. Крім цього учасникам дослідження визначали рівень глюкози в крові й те, наскільки тканини стійкі до інсуліну. Збільшення стійкості тканин до інсуліну – фактор ризику цукрового діабету.

Шкода надмірних навантажень

Автори дослідження виявили, що у добровольців рівень інсуліну залишався нормальним протягом перших двох тижнів експерименту. В цей час поліпшувалася функція мітохондрій. Вчені відзначають, що цей ефект був очікуваним – вправи корисні для їхньої роботи, раніше було відомо, що під впливом фізичних навантажень кількість мітохондрій збільшується.

Зі збільшенням навантаження під час третього тижня експерименту динаміка всіх показників змінилася.

Вони виявилися схожими на аналізи людини, у якої виявили цукровий діабет: в учасників дослідження стала розвиватися стійкість тканин до інсуліну .

. Паралельно активність мітохондрій в м'язових клітинах знизилася на 40% в порівнянні з показниками другого тижня.

На останньому тижні експерименту добровольці знову знизили навантаження. За цей час функція мітохондрій не відновилася повністю, вона залишалася на 25% нижчою. Показники рівня цукру та інсуліну також почали стабілізуватися, але не стали повністю нормальними за цей час.