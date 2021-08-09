Так, масштабне дослідження університету Ексетера надає чергові докази того, що надмірна вага (або ж високий індекс маси тіла) викликає депресію та знижує добробут.

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Більший ІМТ викликає депресію

Нове дослідження намагалося з'ясувати, чому сукупність даних свідчить про те, що більший індекс маси тіла (ІМТ) викликає депресію. Тож команда науковців використовувала генетичний аналіз, відомий як менделівська рандомізація.

Що таке метод менделівської рандомізації? Це метод аналізу генетичної інформації, в якому за змінну береться певна мінлива характеристика (поліморфізм) в межах виду, що впливає на появу якоїсь ознаки.



Його назвали за іменем відомого дослідника Грегора Менделя.

Вони хотіли перевірити, чи є причинно-наслідковий зв'язок результатом психосоціальних шляхів – суспільного впливу, чи фізичних шляхів – метаболічних станів, пов'язані з вищим ІМТ (високий кров'яний тиск, діабет 2 типу та серцево-судинні захворювання).

Довідка. Кожен четвертий дорослий у Великій Британії страждає ожирінням. Також зростає кількість дітей із цією проблемою.

Як проводили дослідження

Так, команда дослідила генетичні дані від понад 145 тисяч учасників з британського біологічного банку. У них були детальні дані про психічне здоров'я.

Окрім цього, також проводили опитування для оцінки рівня депресії, тривоги та добробуту.

Фізичні та соціальні чинники теж сприяють депресії

Вчені з'ясували, що один набір генів робить людей товстішими, але при цьому метаболічно здоровішими. Тобто у них рідше розвиваються високий кров'яний тиск і діабет 2 типу.

Другий набір генів, які проаналізували, робить людей товстішими і метаболічно нездоровими, або більш схильними до таких станів підвищення ІМТ. Команда виявила невелику різницю між двома наборами генетичних варіантів, що свідчить про те, що як фізичні, так і соціальні чинники відіграють роль у підвищенні рівня депресії та поганому самопочутті.

Ожиріння та депресія є головними глобальними викликами для здоров'я, і ​​наше дослідження дає найнадійніші докази того, що більш високий ІМТ викликає депресію,

– сказав провідний автор Джес О'Лофлін.