Науковці зіставили кількість випитої кави щодня з ймовірністю зменшення об'єму мозку, ризиком розвитку інсульту і деменції. До вибірки дослідження включили понад 17700 осіб у віці 37 – 73 років.

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Негативний вплив надмірного споживання кави

Ми врахували різні чинники й виявили, що вживання великої кількості кави пов'язане зі зменшенням об'єму головного мозку. Шість чашок в день і більше може збільшити ваш ризик розвитку інсульту і деменції,

– розповіли автори дослідження.

Дослідження показало, що ризик деменції на 53% вищий у людей, які випивають не менше 6 чашок кави в день. Ризик інсульту при такому рівні споживання кави збільшувався на 17%.

Науковці вважають, що ця новина може засмутити багатьох любителів цього напою. Однак, людям потрібно пам'ятати про баланс між кількістю випитої кави і її впливу на здоров'я. Помірність, як і в багатьох інших випадках, є запорукою здоров'я.

Чому кава може нашкодити

Як і генетичні дані й рандомізовані дослідження, наша робота свідчить про те, що кава може погано впливати на головний мозок. Точні механізми цього впливу не відомі. Одна проста річ, яку ми можемо зробити для свого захисту – запобігати зневодненню, випивати воду разом з кавою,

– зазначили науковці.

Кава може зневоднювати організм, завдяки своєму сечогінному ефекту. Вчені підкреслили, що дві чашки кави – це середній рівень споживання кави людиною протягом дня – не можна назвати небезпечною дозою.