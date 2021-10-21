Деякі громадяни без сумнівів зазначили, що депресія – це серйозна хвороба, коли людина, зокрема, повністю апатично ставиться до життя. Водночас українці зізналися, раніше вважали захворювання "надуманим", проте змінили думку після дослідження інформації.

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Перехожі розповіли, що знають – депресія потребує діагностування, лікування, деколи навіть медикаментозного. Проте серед опитаних були й ті, кому відповідний термін не знайомий, адже "раніше такого слово не було".

Водночас плутанини зі звичайним поганим настроєм та симптомами депресії в більшості українців нема.

Що українці думають про візити до психолога

Окрім того, громадяни України, які зверталися за допомогою до психолога, назвали такі візити необхідними. На їхню думку, психологічний стан є основною складовою здоров'я людини.

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До психологів звертаються періодично, дехто розбирає з експертом сімейні проблеми. Проте деякі українці наголосили, що самі справляються з проблемами, тому допомоги не потребують.

Українці пояснили, як ставляться до візитів до психолога та депресії: відео