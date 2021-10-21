"Надумана" хвороба чи серйозна проблема: українців розпитали про депресію

Українців розпитали, що вони знають про депресію та чи вважають її серйозною хворобою. Водночас звичайні перехожі пояснили, як вони ставляться до візитів до психолога.

Деякі громадяни без сумнівів зазначили, що депресія – це серйозна хвороба, коли людина, зокрема, повністю апатично ставиться до життя. Водночас українці зізналися, раніше вважали захворювання "надуманим", проте змінили думку після дослідження інформації.

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Перехожі розповіли, що знають – депресія потребує діагностування, лікування, деколи навіть медикаментозного. Проте серед опитаних були й ті, кому відповідний термін не знайомий, адже "раніше такого слово не було".

Водночас плутанини зі звичайним поганим настроєм та симптомами депресії в більшості українців нема.

Що українці думають про візити до психолога

Окрім того, громадяни України, які зверталися за допомогою до психолога, назвали такі візити необхідними. На їхню думку, психологічний стан є основною складовою здоров'я людини.

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До психологів звертаються періодично, дехто розбирає з експертом сімейні проблеми. Проте деякі українці наголосили, що самі справляються з проблемами, тому допомоги не потребують.

Українці пояснили, як ставляться до візитів до психолога та депресії: відео