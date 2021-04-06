Степанов розповів, чи введуть незабаром надзвичайний стан і комендантську годину

В Україні останнім часом все частіше обговорюють додаткове посилення карантину. Висловлюють ідеї щодо можливого введення надзвичайного стану і комендантської години.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, про введення більш жорстких карантинних обмежень наразі не йдеться. Він уточнив, що мовиться про такі заходи як надзвичайний стан або комендантська година.

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Степанов про посилення карантину

У цьому контексті міністр МОЗ нагадав: щоб не доводилося посилювати обмеження, потрібно дотримуватися тих протиепідемічних правил, які вже діють. Громадяни мають їх виконувати, а відповідні органи – контролювати.

Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки в такий спосіб ми можемо зупинити розповсюдження третьої хвилі COVID-19,

– наголосив Максим Степанов.

Про те, що вводити комендантську годину влада наразі не збирається і дуже не хоче запровадження такого заходу, заявляв і спікер парламенту Дмитро Разумков. До того ж він додав: для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан. Аби це відбулося, потрібен відповідний указ президента.

Надзвичайний стан в Україні: звідки інформація

Напередодні про введення комендантської години і оголошення надзвичайного стану заговорив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що представникам центральної влади, ймовірно, доведеться оголошувати надзвичайний стан в Україні в цілому та у столиці зокрема.

Однак, за його словами, це мало би статися, якщо ситуація з коронавірусом значно погіршилася.

Якщо цифри будуть зараз зашкалювати й станеться колапс медичної системи, у нас іншого виходу не буде, як переходити до надзвичайного стану,

– зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні: коротко