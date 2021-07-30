Так, Японія розширила режим надзвичайного стану до 3 префектур недалеко від Токіо, які приймають Олімпійські ігри. А також до західної префектури Осаки, оскільки в столиці і по всій країні спостерігається сплеск випадків захворювання COVID-19.
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Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга у п'ятницю, 30 серпня, закликав громадян спостерігати за Олімпійськими іграми-2020 з дому. Нині ж він оголосив і про продовження обмежень на коронавірус в декількох областях.
Надзвичайні заходи, які вже прийняли в Токіо, продовжать і до кінця серпня 2021 року після Олімпійських ігор і аж до Паралімпійських ігор. Вони мають розпочатись 24 серпня.
Коронавірус у Токіо: останні новини
- У Токіо повідомили про рекордне зростання випадків захворювання за добу 3 дні поспіль.
- За 28 серпня там зафіксували 3 177 нових заражень.
- Зокрема, 29 липня у місті зафіксували 3 865 випадків коронавірусу.
- 30 липня – 3 300 хворих на цю недугу.
- З минулого тижня число випадків захворювання збільшилася вдвічі.