Надзвичайний стан у Японії: обмеження розширили через Олімпійські ігри-2020

Раніше в Токіо оголосили про надзвичайний стан на час проведення в цьому місті Олімпійських ігор-2020. Зараз же обмеження посилили і продовжили.

Так, Японія розширила режим надзвичайного стану до 3 префектур недалеко від Токіо, які приймають Олімпійські ігри. А також до західної префектури Осаки, оскільки в столиці і по всій країні спостерігається сплеск випадків захворювання COVID-19.

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Прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга у п'ятницю, 30 серпня, закликав громадян спостерігати за Олімпійськими іграми-2020 з дому. Нині ж він оголосив і про продовження обмежень на коронавірус в декількох областях.

Надзвичайні заходи, які вже прийняли в Токіо, продовжать і до кінця серпня 2021 року після Олімпійських ігор і аж до Паралімпійських ігор. Вони мають розпочатись 24 серпня.

Коронавірус у Токіо: останні новини

У Токіо повідомили про рекордне зростання випадків захворювання за добу 3 дні поспіль.

За 28 серпня там зафіксували 3 177 нових заражень.

Зокрема, 29 липня у місті зафіксували 3 865 випадків коронавірусу.

30 липня – 3 300 хворих на цю недугу.

З минулого тижня число випадків захворювання збільшилася вдвічі.