Накриє у кінці січня: Кузін сказав, чи є в Україні нова хвиля COVID-19

За добу в Україні зафіксували понад 5,4 тисячі нових випадків коронавірусу. На підвищення захворюваності чекають вже незабаром.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що в деяких областях зараз збільшується кількість нових випадків та госпіталізацій. Однак, цей зріст не є значним.

Увага Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Мовиться про Сумську та Херсонську області. Але це поки не свідчить про те, що вже почалась нова хвиля.

Ігор Кузін – головний санлікар "Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря".

Коли почнеться нова хвиля

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня 2021 року.

У цей час буде більше Омікрону,

– пояснив Кузін.

Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тобто це буде тривалий спалах у кілька місяців.

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", – наголосив головний лікар країни.

Яка ситуація з коронавірусом та вакцинацією в Україні Джерело:



За попередню добу, 10 січня, в Україні виявили 5 429 нових хворих на коронавірус. На жаль, ще 219 інфікованих померли. За весь час пандемії в Україні: на коронавірус захворіла – 3 709 871 особа. Вдалося одужати – 3 522 547 людям. На жаль, померли 97 544 мешканці України.



У МОЗ також наголосили, що вже майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.



Так, від початку вакцинальної кампанії щепили 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, дві дози – 14 039 548 людини. Натомість отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну – 28 085 людей. Загалом провели 28 916 728 щеплень. Джерело: МОЗ За попередню добу, 10 січня, в Україні виявили 5 429 нових хворих на коронавірус. На жаль, ще 219 інфікованих померли. За весь час пандемії в Україні: на коронавірус захворіла – 3 709 871 особа. Вдалося одужати – 3 522 547 людям. На жаль, померли 97 544 мешканці України.У МОЗ також наголосили, що вже майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.Так, від початку вакцинальної кампанії щепили 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, дві дози – 14 039 548 людини. Натомість отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну – 28 085 людей. Загалом провели 28 916 728 щеплень.

Буде цікаво: чого чекати від Омікрону – відео

Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.