У НАН України спростовують штучне походження COVID-19

Завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко переконаний, що коронавірус не був створений штучно.

Генетик, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ Віктор Досенко в етері одного з українських телеканалів припустив, що коронавірус могли винести з лабораторії.

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Безумовно, якийсь вірус могли вивчати, він, звичайно, природного походження – від кажанів. І він якимось чином подолав цей бар'єр і був винесений з лабораторії. І це велика різниця - створений в лабораторії і винесено з лабораторії,

– заявив Досенко.

Вчений зазначив, що віруси не живуть і не розмножуються поза організмом і їх може стати більше за нашими клітинами.

"А мутує вірус не один, а з допомогою наших ферментів – це ми його намагаємося таким чином зупинити, і зупиняємо, але створюємо нові штами, нові варіанти, дещо відмінні від початкового варіанту вірусу. І чим більше людей інфіковано одночасно, тим більша ймовірність створення більш вдалих, більш патогенних варіантів будь-якого вірусу", – додав генетик.

Що відомо про інформацію про штучне створення COVID-19

Дані секретного звіту розвідки США, які є в розпорядженні The Wall Street Journal, свідчать про те, що троє китайських учених з інституту вірусології в Ухані важко хворіли з усіма симптомами коронавірусної недуги в листопаді 2019 року ще до появи інформації про COVID-19. Видання пише, ця інформація може свідчити про те, що походження коронавірусу є штучним.

Директор Уханьскої національної лабораторії біобезпеки, яка є частиною Уханьского інституту вірусології, категорично спростував цю інформацію. Про це пише CNN.

Я читав це, це цілковита брехня. Ці твердження є безпідставними. Лабораторія не знала про цю ситуацію, і я навіть не знаю, звідки така інформація,

– заявив він.

30 березня експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднили звіт про свої пошуки походження коронавірусу. Згідно з їхніми даними, COVID-19 вперше був зафіксований в листопаді 2019 року, але його реальне походження так і залишилося таємницею.