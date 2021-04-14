У Національній академії наук повідомили, що Україна минула плато третьої хвилі COVID-19. На думку науковців, захворюваність повинна йти на спад, а епідемічна ситуація покращуватися.

У НАН України зазначили, що у період з 7 по 14 квітня в Україні знизився денний приріст хворих на коронавірусну інфекцію.

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За словами представників НАН, офіційна статистика не є точною, тому може спотворювати дані. Причиною цього є те, що інформацію вносять в реєстр хворих нерегулярно.

Але динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження,

– заявили вчені.

Ще місяць раніше Україна очолювала рейтинг з кількості госпіталізацій в Європі, а кількість пацієнтів на апаратах ШВЛ досягло найвищого рівня з початку епідемії.

Поширення британського штаму коронавірусу в Україні

Крім того, в НАН назвали регіони України, де найчастіше виявляли британський штам коронавірусу Так, у лютому 2/3 всіх відібраних зразків виявилися британським штамом.

Вчені заявили, що найбільш ураженими цим штамом вірусу були західні області та Київ. Високий відсоток мутацій (понад 80%) виявили в Житомирській, Київській, Донецькій і Кіровоградській областях.



План вакцинації українців від коронавірусу / Дані: МОЗ / Інфографіка: 24 каналу