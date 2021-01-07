Напередодні Різдва в Україні зафіксували 8 997 нових хворих на коронавірус
В Україні за минулу добу, 6 січня, на коронавірус захворіли 8 997 людей. На жаль, 148 — померли від ускладнень.
Госпіталізації з коронавірусною інфекцією за минулу добу потребували 2 567 людей. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбуці.
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Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (731), Одеській (694), Харківській (599), Донецькій (572) та Запорізькій (509) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 731 випадок;
- Вінницька область – 250 випадків;
- Волинська область – 142 випадки;
- Дніпропетровська область – 414 випадків;
- Донецька область – 572 випадки;
- Житомирська область – 463 випадки;
- Закарпатська область – 111 випадків;
- Запорізька область – 509 випадків;
- Івано-Франківська область – 137 випадків;
- Київська область – 480 випадків;
- Кіровоградська область – 82 випадки;
- Луганська область – 331 випадок;
- Львівська область – 288 випадків;
- Миколаївська область – 411 випадків;
- Одеська область – 694 випадків;
- Полтавська область – 389 випадків;
- Рівненська область – 326 випадків;
- Сумська область – 505 випадків;
- Тернопільська область – 198 випадків;
- Харківська область – 599 випадків;
- Херсонська область – 147 випадків;
- Хмельницька область – 411 випадків;
- Черкаська область – 233 випадки;
- Чернівецька область – 161 випадок;
- Чернігівська область – 413 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Лабораторії за добу здійснили 54 438 досліджень: з них 37 287 методом ПЛР та 17 151 ІФА-тест. З початку пандемії в Україні провели 5 717 403 ПЛР-тестувань.
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