Напій, який здатний покращити пам'ять на 70%
Ризики втрати пам'яті допоможе знизити звичайний напій, без якого багато людей не уявляють свого ранку, або ж ласують ним впродовж дня. І, як виявилось, не дарма!
Кава може зменшити ризик втрати пам'яті до 70%
Дослідження показало, що випивання трьох і більше чашок на день асоціювалося з кращою пам’яттю, ніж лише одна чашка на день, пише Psyblog.
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- У жінок старше 80 років зниження ризику становило 70% для тих, хто випив три або більше чашок.
- У жінок старше 65 років ризик зменшився на 30%.
Жінки особливо чутливі до кофеїну
Хоча це дослідження було зосереджене на жінках, інші показали нейропротекторну дію і на чоловіків.
Ймовірно, вживання кави може допомогти відтермінувати деменцію, хоча і не може запобігти їй.
Під час дослідження протягом 4 років аналізували дані 7017 людей: контролювали споживання кави і проводили тести пам'яті.
Деталі дослідження
Результати показали, що жінки мали кращі спогади, випиваючи 3 і більше чашок кави на день, особливо у старшому віці.
Жінки можуть бути більш чутливими до впливу кофеїну. Їх організм може по-різному реагувати на стимулятор, або вони можуть по-різному метаболізувати кофеїн,
– зазначила дослідниця Карен Річі.
Перспектива відкриття
Дослідники попередили, що потрібні глобальніші дослідження, аби точно розуміти як кофеїн впливає на мозок, і аж ніяк поки що не пропонувати кофеїн як спосіб покращення когнітивних здібностей.
Але результати цікаві — вживання кофеїну вже широко розповсюджене, і воно має менше побічних ефектів, ніж інші способи зниження когнітивних функцій,
– резюмували вчені.
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