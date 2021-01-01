Ризики втрати пам'яті допоможе знизити звичайний напій, без якого багато людей не уявляють свого ранку, або ж ласують ним впродовж дня. І, як виявилось, не дарма!

Кава може зменшити ризик втрати пам'яті до 70%

Дослідження показало, що випивання трьох і більше чашок на день асоціювалося з кращою пам’яттю, ніж лише одна чашка на день, пише Psyblog.

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У жінок старше 80 років зниження ризику становило 70% для тих, хто випив три або більше чашок.

У жінок старше 65 років ризик зменшився на 30%.

Жінки особливо чутливі до кофеїну

Хоча це дослідження було зосереджене на жінках, інші показали нейропротекторну дію і на чоловіків.

Ймовірно, вживання кави може допомогти відтермінувати деменцію, хоча і не може запобігти їй.

Під час дослідження протягом 4 років аналізували дані 7017 людей: контролювали споживання кави і проводили тести пам'яті.

Деталі дослідження

Результати показали, що жінки мали кращі спогади, випиваючи 3 і більше чашок кави на день, особливо у старшому віці.

Жінки можуть бути більш чутливими до впливу кофеїну. Їх організм може по-різному реагувати на стимулятор, або вони можуть по-різному метаболізувати кофеїн,

– зазначила дослідниця Карен Річі.

Перспектива відкриття

Дослідники попередили, що потрібні глобальніші дослідження, аби точно розуміти як кофеїн впливає на мозок, і аж ніяк поки що не пропонувати кофеїн як спосіб покращення когнітивних здібностей.

Але результати цікаві — вживання кофеїну вже широко розповсюджене, і воно має менше побічних ефектів, ніж інші способи зниження когнітивних функцій,

– резюмували вчені.